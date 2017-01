Voorzitter Spaanse Liga vindt dat Infantino zich gedraagt als Blatter

"Infantino gedraagt zich als voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter", zegt Tebas dinsdag in de Franse sportkrant L'Equipe. "Hij maakt in zijn eentje alle beslissingen zonder rekening te houden met anderen."

De zogeheten FIFA-council besloot dinsdagochtend om het WK vanaf 2016 uit te breiden van 32 naar 48 deelnemende landen. Dit was een van de belangrijkste verkiezingsbeloftes van Infantino. Aan de komende twee WK's, volgend jaar in Rusland en in 2022 in Qatar, doen nog 32 landen mee.

De Europese clubs en competities zijn tegen het plan, omdat er nog meer wedstrijden zullen worden gespeeld (80 in plaats van 64) en omdat nog meer spelers zullen meedoen aan het WK.

"Een uitbreiding van het WK staat ons totaal niet aan", aldus Tebas. "We hebben dat eind vorige week ook laten weten in een brief aan de FIFA en zijn voorzitter."

Volgens de Spanjaard had Infantino de nationale competities twee maanden geleden beloofd dat hij hen zou raadplegen over zaken als de uitbreiding van het WK.

"Maar dat heeft hij niet gedaan", stelt Tebas. "Dat zijn geen goede manieren."

Infantino kwam in 2015 tijdens zijn verkiezingscampagne met het plan om het WK uit te breiden. Volgens de Zwitser geeft dat niet alleen meer landen de kans mee te doen, maar is het ook financieel bijzonder aantrekkelijk.

"Om tot voorzitter gekozen te worden heeft Infantino beloofd dat meer landen mogen meedoen aan het WK. Die beloften wil hij nakomen", zegt Tebas.

"Maar beloftes aan clubs en competities komt hij niet na. Deze uitbreiding van het WK gaat door zonder dat wij er akkoord mee zijn en dat maakt ons heel boos."