Van Geel 'heel erg blij' met nieuw contract Van Bronckhorst bij Feyenoord

De huidige koploper van de Eredivisie had daar begin december al een principe-overeenkomst over bereikt met de 107-voudig international van Oranje.

"Ik zag de afgelopen week tijdens het trainingskamp in Marbella een trainer aan het werk die weet waar hij mee bezig is en wat een topclub als Feyenoord nodig heeft", zegt technisch directeur Van Geel op de website van Feyenoord.

"Niet alleen de faciliteiten waren top, maar ook bijvoorbeeld de arbeid-rustverhouding en de sfeer. Om een geheel te maken van een groep van 29 spelers moet je elke dag keihard werken, terwijl je ook je eigen staf moet aansturen en coördineren. Dat beheerst Giovanni allemaal."

Van Bronckhorst volgde in mei 2015 Fred Rutten op als hoofdcoach van Feyenoord. "Anderhalf jaar geleden zijn we dit traject ingegaan, met iemand die geen grote ervaring had als hoofdtrainer. Wel zagen we de potentie bij Giovanni en dat hij eigenschappen heeft die je nodig hebt om hoofdtrainer te zijn van Feyenoord", aldus Van Geel.

"We zijn heel erg blij dat dit tot uitdrukking is gekomen. Nadat we vorig jaar derde zijn geworden en de KNVB-beker hebben gewonnen, zie je dat het team alleen maar beter is geworden. Dat willen we continueren."

Van Bronckhorst

Van Bronckhorst vindt ook dat Feyenoord in een goede periode zit. "Daar hebben de spelers en wij als staf veel energie ingestoken en dat zullen we blijven doen."

"Ik ben blij dat ik daar onderdeel van mag blijven uitmaken en dat ik bij Feyenoord kan blijven werken. Het voelt heel goed om hier hoofdtrainer te mogen blijven en het vertrouwen te krijgen van de club."

"Als je elke dag hard blijft werken, kun je jezelf op elk terrein verbeteren", aldus Van Bronckhorst. "Dat heb ik als speler ervaren en nu ook als trainer."

"Elke dag dat ik naar de club rijd, wil ik het uiterste uit mezelf en uit de groep halen. Dat wil ik doorzetten en de spelers en het team zich verder laten ontwikkelen."

Feyenoord hervat de Eredivisie zondag om 12.30 uur met een uitwedstrijd tegen Roda JC.

