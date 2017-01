FIFA breidt aantal WK-deelnemers vanaf 2026 uit naar 48 landen

Er zal in de de poulefase in zestien groepen van drie teams gespeeld worden. 32 landen - de beste twee uit elke poule - plaatsen zich voor de knock-outfase. Het aantal wedstrijden op het WK stijgt daardoor van 64 naar 80.

Elk continent gaat meer landen afvaardigen naar het toernooi. Het is nog niet bekend waar het WK van 2026 zal plaatsvinden.

Bij het WK van 2018 in Rusland en het WK 2022 in Qatar blijft het aantal landen op het WK nog 32. Een groter deelnemersveld was een van de beloftes van FIFA-voorzitter Gianni Infantino bij zijn verkiezingscampagne eind 2015 en begin 2016.

Inkomsten

Volgens Infantino geeft een WK met 48 deelnemers niet alleen meer landen de kans mee te doen, maar is het ook financieel bijzonder aantrekkelijk. De FIFA verwacht een miljard euro hogere inkomsten te genereren met 48 deelnemers.

In een intern FIFA-rapport, dat in handen is van persbureau AP, stelt de wereldvoetbalbond dat een WK met 48 landen 6,5 miljard dollar (6,2 miljard euro) aan inkomsten zal opleveren. De FIFA verwacht 5,5 miljard dollar (5,2 miljard euro) te verdienen aan het WK van 2018 in Rusland.

De Europese clubs, verenigd in de ECA, waren fel tegen uitbreiding van het WK. ECA-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge stelde dat "het aantal wedstrijden dat jaarlijks wordt gespeeld al onacceptabel hoog" ligt.

KNVB

De KNVB liet aan VI weten twijfels te hebben over een WK met 48 deelnemers. "We staan open voor vernieuwing, maar alleen als dat het voetbal vooruit helpt. Het sportieve belang moet altijd zwaarder wegen dan het financieel en commercieel belang."

"Een uitbreiding van het WK biedt meer landen kans op plaatsing, wat goed is voor de ontwikkeling en beleving van het voetbal wereldwijd', meldt de Nederlandse bond. "Ook kan een vernieuwde opzet voor meer spannende wedstrijden zorgen dan de huidige."

"Tegelijkertijd moet uitbreiding niet tot een onnodige toename van oninteressante wedstrijden leiden, want daar zit niemand op te wachten."

Uruguay

Aan het eerste WK voetbal in 1930 in Uruguay deden dertien landen mee. Tot en met het toernooi van 1978 was zestien landen gebruikelijk. Na vier WK's met 24 deelnemers, mogen sinds 1998 aan ieder WK 32 landen meedoen.

De Verenigde Staten worden genoemd als voornaamste kandidaat om het WK van 2026 te organiseren, mogelijk in combinatie met Mexico en Canada.

Het EK werd afgelopen jaar voor het eerst met 24 landen gespeeld, acht meer dan in de vijf voorgaande edities. Vijf landen debuteerden in Frankrijk op de Europese eindronde.