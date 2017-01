Supporters ADO Den Haag grijpen naast FIFA Fan-award

De fans van Liverpool en Borussia Dortmund waren samen genomineerd. Zij zongen massaal 'You'll Never Walk Alone' voorafgaand aan het duel in de Europa League tussen beide clubs.

Een dag later werd de Hillsborough-ramp herdacht, waarbij 27 jaar eerder 96 supporters van Liverpool omkwamen. De actie kreeg door liefst 46 procent van de stemmen.

ADO eindigde in de verkiezing als derde, met 23 procent van de stemmen. De actie van de supporters tijdens de uitwedstrijd tegen Feyenoord op 11 september, waarbij zij knuffels in een vak met zieke kinderen gooiden, werd door voetbalfans over de hele wereld gewaardeerd. Het was echter niet genoeg om de prijs in ontvangst te mogen nemen.

Behalve ADO Den Haag en Dortmund en Liverpool waren ook de supporters van IJsland genomineerd. ZIj maakten reclame voor hun land tijdens het EK van afgelopen zomer. Zij vierden het succes van het land door samen met de spelers onder meer een 'haka' te doen. IJsland eindigde als tweede met 31 procent.