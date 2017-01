Aké vindt dat hij als betere voetballer terugkeert bij Chelsea

De verdediger werd dit seizoen door Chelsea verhuurd aan de nieuwkomer in de Engelse Premier League, maar kreeg zondag te horen dat hij zich weer in Londen moet melden.

De 21-jarige Aké maakte in twaalf duels zijn opwachting voor Bournemouth, waarin hij drie keer tot scoren kwam. De jeugdinternational is de club dankbaar voor de kans die hij heeft gekregen.

"Ik heb het vanaf de eerste dag naar mijn zin gehad. Iedereen liet me merken dat ik welkom was en daardoor was ik snel op mijn gemak", zegt Aké maandag op de website van Bournemouth.

"Ik heb me de afgelopen maanden als speler ontwikkeld, zowel op als naast het veld. Ik heb aan het begin niet veel gespeeld, maar daar ben ik mentaal goed mee omgegaan. Ik ben hard blijven werken dus ik was blij toen ik mijn kans kreeg."

Hoogtepunt

Persoonlijk hoogtepunt voor de voormalig jeugdspeler van Feyenoord en ADO Den Haag was de winnende goal die hij begin vorige maand tegen Liverpool maakte (4-3).

"Dat gaf me een geweldig gevoel. Dat is iets speciaals dat ik me nog lang zal herinneren. Ik hoop me nu zo snel mogelijk in het team te spelen bij Chelsea. De manager heeft me veel vertrouwen gegeven, dus ik kijk er erg naar uit."

Aké staat al sinds 2011 onder contract bij Chelsea, dat hem eerder aan Watford en Reading verhuurde. Zijn verbintenis bij de 'Blues' loopt nog tot medio 2020.