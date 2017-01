Ibrahimovic wint rechtszaak om dopingbeschuldiging Zweedse arts

De oud-sportarts is door een Zweedse rechter veroordeeld tot een boete van 2500 euro wegens smaad. Hij moest zich afgelopen maand verantwoorden in de rechtszaal.

De 69-jarige Zweed deed de uitspraken over dopinggebruik in maart bij een congres in Zweden. Volgens de arts kwam de huidige spits van Manchester United in zijn tijd bij Juventus, waar hij van 2004 tot 2006 speelde, tien kilo aan spiermassa aan in zes maanden.

"Ik ben ervan overtuigd dat dat gebeurde door verboden producten", zei Karlsson destijds. "Het is onmogelijk om dat in zo'n korte tijd te doen. Ze hadden bij Juventus daar een dokter in dienst die 22 maanden geschorst is geweest. Dan weet je genoeg."

Leugens

Mino Raiola, de Nederlandse zaakwaarnemer van Ibrahimovic, liet in april weten dat de arts direct aangeklaagd zou worden.

"Misschien is de arts een mislukte atleet, of is hij gewoon jaloers. Maar zeker is dat hij een grote fout gemaakt heeft. Na deze verklaring zal hij een heel ander leven hebben dan voor deze verklaringen. Hij verspreidt leugens."

Karlsson bood later zijn excuses aan, maar het weerhield Ibrahimovic er niet van naar de rechter te stappen.