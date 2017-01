Spurs-manager Pochettino hoopt dat Janssen niet gefrustreerd raakt

Janssen scoorde dit seizoen alleen nog maar vanaf de penaltystip voor Tottenham. In de Engelse media neemt de kritiek op de spits van Oranje de laatste weken flink toe.

"Hij is nog erg jong", zegt Pochettino over de 22-jarige aanvaller. "Het is een nieuwe competitie voor hem, hij moet zijn spel aanpassen, hard werken en niet gefrustreerd raken door zijn prestaties."

In de FA Cup-wedstrijd tegen Aston Villa (2-0 zege) kreeg Janssen zondag voor het eerst sinds 19 november een basisplaats. De oud-spits van Almere City en AZ werd na een uur spelen gewisseld voor Dele Alli. Pas daarna vielen de twee treffers van Tottenham.

"In de tweede helft begon Janssen beter te spelen, maar wij besloten dat het nodig was om Alli in te brengen", aldus Pochettino in de Daily Express.

Ondersteunen

Behalve één strafschop in de Premier League en twee in de League Cup wist Janssen met 33 doelpogingen nog niet te scoren in Engeland. "Het klopt dat hij het hier moeilijk heeft. Maar het is voor spitsen soms ook gewoon lastig", stelt Pochettino.

"Kijk naar onze wedstrijd tegen Chelsea, waarin topspitsen als Diego Costa en Harry Kane het allebei zwaar hadden. Als je geen ruimte krijgt, is het altijd lastig om iets te forceren."

"Wij als staf proberen de spelers zoveel mogelijk te ondersteunen. Dat zullen we ook blijven doen bij Janssen, totdat hij het niveau heeft dat het team nodig heeft."

Tottenham speelt zaterdag om 13.30 uur thuis in de Premier League tegen West Bromwich Albion.

