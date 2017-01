Strootman en Roma winnen nipt, Nederlands getint Lazio boekt late zege

AS Roma had de nipte zege te danken aan een eigen doelpunt van Armando Izzo. De verdediger van Genoa passeerde in de 36e minuut van de wedstrijd zijn eigen doelman.

Bij AS Roma was er opnieuw een basisplaats weggelegd voor Kevin Strootman. De middenvelder maakte de negentig minuten vol. De Oranje-international pakte wel een gele kaart.

Door de overwinning naderde AS Roma koploper Juventus tot op een punt (42 om 41). De titelverdediger heeft echter twee wedstrijden minder gespeeld en komt zondagavond nog in actie tegen Bologna.

Lazio, de nummer vier van de ranglijst, won op de valreep van Crotone (1-0). Ciro Immobile brak pas in blessuretijd het verzet van de nummer voorlaatst van de Serie A en schoot zijn ploeg naar 37 punten.

Stefan de Vrij en Wesley Hoedt speelden de hele wedstrijd voor Lazio. Ricardo Kishna mocht in de slotfase invallen.

Internazionale

Internazionale deed goede zaken in de strijd om Europees voetbal. De 'Nerazzurri' boekten een late zege bij Udinese (1-2).

Inter kwam in de zeventiende minuut nog wel op een 1-0 achterstand door een doelpunt van Jakub Jankto. Ivan Perisic bracht Inter in de blessuretijd van de eerste helft op gelijke hoogte en was drie minuten voor het laatste fluitsignaal ook verantwoordelijk voor de winnende 1-2.

Inter steeg door de vierde competitieoverwinning rij naar de zesde plaats. De equipe van trainer Stefano Pioli, die begin november de ontslagen Frank de Boer opvolgde, bezit 33 punten.

