Juventus boekt recordreeks aan thuiszeges, Strootman wint met Roma

Juventus heeft 45 punten uit achttien wedstrijden en staat daarmee stevig bovenaan in de Serie A. Nummer twee AS Roma heeft vier punten minder en ook al een wedstrijd meer gespeeld.

Gonzalo Higuain was de grote man bij Juventus met twee doelpunten. Paulo Dybala maakte vanaf de stip de 2-0.

Higuain bracht zijn seizoenstotaal op twaalf treffers. De Argentijn staat daarmee vierde op de topscorerslijst van de Serie A.

Juventus was ook al in het bezit van het vorige record. Tussen 2013 en 2015 werd in eigen huis 25 keer op rij gewonnen. Sinds de opening van het Juventus Stadium in september 2011 pakte de topclub uit Turijn aan het eind van elk seizoen de landstitel.

AS Roma

AS Roma had de nipte zege bij Genoa te danken aan een eigen doelpunt van Armando Izzo. De verdediger passeerde in de 36e minuut van de wedstrijd zijn eigen doelman.

Bij AS Roma was er opnieuw een basisplaats weggelegd voor Kevin Strootman. De middenvelder maakte de negentig minuten vol. De Oranje-international pakte wel een gele kaart.

Mattia Perin van Genua was de pechvogel van de middag. De doelman viel geblesseerd uit en blijkt voor de tweede keer binnen een jaar een kruisband gescheurd te hebben.

Lazio, de nummer vier van de ranglijst, won op de valreep van Crotone (1-0). Ciro Immobile brak pas in blessuretijd het verzet van de nummer voorlaatst van de Serie A en schoot zijn ploeg naar 37 punten.

Stefan de Vrij en Wesley Hoedt speelden de hele wedstrijd voor Lazio. Ricardo Kishna mocht in de slotfase invallen.

Internazionale

Internazionale deed goede zaken in de strijd om Europees voetbal. De 'Nerazzurri' boekten een late zege bij Udinese (1-2).

Inter kwam in de zeventiende minuut nog wel op een 1-0 achterstand door een doelpunt van Jakub Jankto. Ivan Perisic bracht Inter in de blessuretijd van de eerste helft op gelijke hoogte en was drie minuten voor het laatste fluitsignaal ook verantwoordelijk voor de winnende 1-2.

Inter steeg door de vierde competitieoverwinning rij naar de zesde plaats. De equipe van trainer Stefano Pioli, die begin november de ontslagen Frank de Boer opvolgde, bezit 33 punten.

AC Milan

Ook AC Milan hervatte de competitie met een overwinning. Carlos Bacca maakte twee minuten voor tijd het enige doelpunt in de thuiswedstrijd tegen Cagliari: 1-0.

Bacca stond al bijna vijfhonderd minuten droog en kon een treffer dus wel gebruiken. De Colombiaanse spits scoorde op aangeven van Gianluca Lapadula en loodste Milan daarmee naar de vijfde plaats in de Serie A.

Cagliari sloot de wedstrijd door een rode kaart voor Bruno Alves in blessuretijd af met tien man. De Sardiniërs zakken naar de veertiende plaats in de stand.

