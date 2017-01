Blind lovend over 'legende' Rooney na evenaring record Charlton

"Dit is fantastisch voor Wayne. Hij heeft ongelofelijk veel goals gemaakt voor deze club. Wayne is een geweldig persoon en een echte legende van deze club. Ik ben ontzettend blij voor hem", zegt Blind op de site van de club.

De 31-jarige Rooney, die sinds 2004 voor United speelt, had 542 wedstrijden nodig voor zijn 249 doelpunten. Charlton kwam in het verleden tot 758 duels. Eerder dit seizoen kroonde Rooney zich al tot Europees topscorer van de 'Red Devils'.

United maakte zaterdag op Old Trafford opnieuw een goede indruk en is sinds begin november ongeslagen. Blind waakt desondanks voor gemakzucht.

"We hebben nu acht keer op rij gewonnen, maar we moeten niet denken dat het ons zo maar komt aanwaaien. We werken er hard voor, op iedere training. Het is aan ons om dit vol te houden."

Concurrentie

Volgens Blind is de brede selectie van manager José Mourinho een van de redenen waardoor de ploeg bezig is aan een sterke serie.

"Iedereen laat zien klaar te zijn om te spelen wanneer dat gevraagd wordt. Dat is belangrijk voor het team, want we doen het met zijn allen en hebben elkaar hard nodig."

"We hebben een grote selectie en iedereen gaat de strijd aan en iedereen wil beter worden. Op iedere training is er veel concurrentie en dat maakt het team beter."