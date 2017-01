Nathan Aké keert per direct terug naar Chelsea

Aké speelde twaalf wedstrijden voor Bournemouth, waarin hij driemaal trefzeker was. De club is bezig aan een sterk seizoen en staat momenteel negende in de Premier League, waarin Chelsea koploper is.

Het verhuurcontract van Aké liep aan het einde van dit seizoen af, maar Chelsea maakt gebruik van een optie om hem eerder terug te halen.

In 2011 nam Chelsea de talentvolle verdediger over uit de opleiding van Feyenoord. De jeugdinternational van Oranje werd eerder uitgeleend aan Reading en Watford. Het contract van Aké bij Chelsea loopt nog tot de zomer van 2020.

Chelsea speelt zondagmiddag in de FA Cup thuis tegen Peterborough United, dat uitkomt in de League One.

