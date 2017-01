PSV-trainer Cocu vindt dat zijn ploeg moet werken aan verdediging

De Eindhovenaar, die in het eerste oefenduel van 2017 koos voor een 4-4-2 systeem, vindt dat PSV in het vervolg moet werken aan de defensieve afstemming.

"Ik kan niet tevreden zijn over het verdedigen in algemene zin", aldus Cocu op de clubwebsite. "Dat was gewoon niet goed genoeg. Tegen een topploeg wordt dat direct afgestraft."

De 46-jarige oefenmeester besloot zijn spelers zo lang mogelijk te laten staan, terwijl Dormund na rust veelvuldig wisselde.

"De voorbereiding tot de tweede seizoenshelft is maar heel kort, dus het is belangrijk dat alle spelers straks negentig minuten in de benen hebben. Andres Guardado heeft ook behoorlijk wat minuten gemaakt. Daar ben ik blij mee."

Trainingsweek

Cocu, die zondag nog met PSV oefent tegen SC Freiburg, is wel van mening dat zijn ploeg een goede trainingsweek beleeft.

"Ik ben niet blij met de uitslag natuurlijk, maar we hebben veel arbeid verricht en ik heb zaken gezien waar we aan moeten werken als we het 4-4-2 systeem vaker willen gebruiken."

De regerend landskampioen, momenteel derde achter Feyenoord en Ajax, vervolgt de Eredivisie op 14 januari, met de thuiswedstrijd tegen Excelsior.

