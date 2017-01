Van Bronckhorst kijkt met tevredenheid terug op trainingskamp Feyenoord

"Het was een goede week met uitstekende omstandigheden. Dan wil je de week ook winnend afsluiten en dat hebben we gedaan", aldus van Bronckhorst tegenover RTV Rijnmond.

De 41-jarige oefenmeester nam ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft in totaal 29 spelers mee naar Spanje.

"Het is goed dat we hier veel wedstrijden hebben gepland, waardoor iedereen aan zijn minuten kwam. Dat is alleen maar positief."

Toornstra

In het duel met Mainz probeerde Van Bronckhorst middenvelder Jens Toornstra uit voor de positie van Karim El Ahmadi, die in januari en begin februari voor Marokko deelneemt aan de Afrika Cup.

"Ik wilde Jens zien in samenwerking met Vilhena en Kuijt, die hebben nog niet veel met elkaar gespeeld. Maar ook Renato Tapia is nog een optie voor de positie van El Ahmadi."

De strijd in de Eredivisie wordt op 13 januari hervat met de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en AZ. Feyenoord komt op 15 januari in Kerkrade in actie tegen Roda JC.

Bekijk hier het programma, de stand en de uitslagen in de Eredivisie