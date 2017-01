Bosz spreekt van 'bizar goed' Ajax in eerste helft tegen RB Leipzig

Halverwege was het al 3-0 door twee treffers van Amin Younes en een goal van Kasper Dolberg. Vlak na rust scoorde Younes nogmaals en na een tegendoelpunt bepaalde Anwar El Ghazi met een rake kopbal de eindstand.

"Deze uitslag is indrukwekkend. Vooral over de eerste helft ben ik heel tevreden. Die was geweldig, echt bizar goed. Terwijl het veld niet eens goed was, soms moesten spelers noodgedwongen corrigeren", aldus Bosz tegen Voetbal International.

De 53-jarige Apeldoorner is blij voor vleugelspeler Younes. De Duitser wist dit seizoen in competitieverband nog niet te scoren voor Ajax, maar was tegen Leipzig op dreef met drie doelpunten en een assist.

"Dat is heel lekker voor hem, maar los van zijn rendement vond ik dat hij heel sterk speelde. Maar dat kan ik over alle spelers zeggen, ik pik er niet eentje specifiek uit", aldus Bosz.

"We speelden een heel goede wedstrijd, waren vast aan de bal, zetten agressief druk en vonden elkaar makkelijk. Dan is het mooi dat we het in doelpunten konden uitdrukken."

Bevestiging

In de tweede seizoenshelft moet Bosz met Ajax een achterstand van vijf punten op koploper Feyenoord zien goed te maken. De coach heeft er vertrouwen in dat zijn ploeg er klaar voor is.

"Het was een goed trainingskamp, waarin we veel hebben kunnen doen. Het is mooi dat we het met dit duel hebben kunnen afsluiten", blikt hij terug op het winterse verblijf van Ajax in Portugal.

"Deze wedstrijd is nog maar eens de bevestiging dat we op de goede weg zijn, dat het vertrouwen op basis van de eerste seizoenshelft aanwezig is."

Ajax hervat de competitie op zondag 15 januari met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. Vervolgens wacht de ploeg uit Amsterdam duels met FC Utrecht (uit), ADO Den Haag (thuis) en Roda JC (uit).