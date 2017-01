Oefenzeges voor Ajax en Feyenoord, PSV onderuit tegen Dortmund

Amin Younes was de grote man bij Ajax, de nummer twee van de Eredivisie. De Duitse aanvaller was goed voor drie treffers; de 1-0, de 3-0 en vlak na rust de 4-0.

Hij was ook nog betrokken bij de 2-0 van Kasper Dolberg na een blunder van doelman Peter Gulacsi van Leipzig. De Duitsers deden nog wat terug via Davie Selke, maar toen was de wedstrijd al gespeeld. In de slotfase zette Anwar El Ghazi met een kopbal de eindstand op het scorebord.

Ajax-trainer Bosz liet eerder op de dag tegen Excelsior de nodige reservespelers minuten maken. Zo stond Diederik Boer op doel en speelden onder anderen Kenny Tete, Jairo Riedewald en Mitchell Dijks in de defensie. De pas 17-jarige Justin Kluivert maakte zijn officieuze debuut in de hoofdmacht van Ajax.

Excelsior kwam al vroeg op voorsprong door een treffer van Nigel Hasselbaink. Dijks maakte halverwege de tweede helft met een kopbal gelijk.

Al snel bracht Anouar Hadouir de Kralingers met een prachtig doelpunt weer op voorsprong. De aanvaller schoot van zo'n 45 meter raak. Jurgen Mattheij zorgde vervolgens voor het derde doelpunt van Excelsior.

PSV

Dortmund was in het oefenduel met PSV de baas in het veld in de eerste helft en kreeg al vroeg via een strafschop de kans op op voorsprong te komen na een overtreding van Santiago Arias.

De inzet van Marco Reus werd echter gestopt door Jeroen Zoet. Kort daarop maakte Reus zijn misser goed door alsnog de 1-0 binnen te schieten. Nadat Bart Ramselaar de kans op de gelijkmaker had gemist, zorgde Shinji Kagawa voor de 2-0.

Ook na rust hielden de Duitsers het initiatief. André Schürrle schoot de 3-0 binnen. Luuk de Jong redde voor de Eindhovenaren de eer met een intikker. Christian Pulisic zette vervolgens de eindstand van 4-1 op het scorebord.

Feyenoord

Feyenoord won in de ochtend met 4-1 van Tweededivisionist VV Katwijk, waarna enkele uren later Bundesliga-formatie Mainz met 2-0 werd geklopt.

Steven Berghuis was tegen Mainz in de tweede helft goed voor de openingstreffer. Hij schoot raak uit een indirecte vrije trap. Een kwartier voor tijd besliste Jens Toornstra het duel na een blunder van de keeper van Mainz.

Het besloten oefenpotje tegen Katwijk duurde twee keer dertig minuten. De Rotterdamse doelpunten kwamen op naam van Michiel Kramer, Mo El Hankouri, Simon Gustafson en Emil Hansson.

Trainer Giovanni van Bronckhorst liet in totaal zeventien spelers in actie komen, onder wie de jonge talenten Tyrell Malacia, Dylan Vente en Mats Knoester.

AZ

AZ kwam in Marbella niet verder dan 1-1 tegen FC Augsburg. Wout Weghorst voorkwam met zijn treffer in de zestigste minuut een nederlaag voor de ploeg van trainer John van den Brom. De Japanner Takashi Usami had de nummer twaalf van de Bundesliga in de eerste helft op voorsprong gezet.

PEC Zwolle en NEC troffen elkaar zaterdag eveneens in Marbella. PEC won het Eredivisie-onderonsje met 2-1.

Mustafa Saymak zette de ploeg van scheidend trainer Ron Jans tien minuten voor rust op voorsprong, waarna Gregor Breinburg in de tweede helft uit een strafschop voor 1-1 zorgde. Queensy Menig bezorgde PEC vervolgens de zege.

SC Heerenveen won in het Spaanse La Manga met 2-1 van VfL Wolfsburg. De Bundesligaclub, met Jeffrey Bruma in de basis en Riechedly Bazoer als invaller, kwam op 0-1 door een benutte strafschop van Mario Gomez.

Reza Ghoochannejhad zette de Friezen in de tweede helft op gelijke hoogte, waarna Michel Vlap vier minuten voor tijd de winnende treffer maakte voor de ploeg van trainer Jurgen Streppel.

FC Twente speelde met 1-1 gelijk tegen Erzgebirge Aue, dat uitkomt in de tweede Duitse Bundesliga. Fredrik Jensen was verantwoordelijk voor het Twente doelpunt.