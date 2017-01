Zege Atletico bij Eibar, koploper Real Madrid rolt Granada op

Atletico had het lang lastig tegen Eibar. Het kleine clubje uit Baskenland moest tien minuten na rust echter een tegentreffer toestaan. Saul Niguez was trefzeker.

Een kwartier voor tijd besliste Antoine Griezmann het duel in het voordeel van de landskampioen van 2014. De Fransman schoot raak op aangeven van zijn landgenoot Kevin Gameiro.

Atletico komt door de zege op plek vier met 31 punten uit zeventien duels. De achterstand op koploper Real Madrid is negen punten, al heeft de 'Koninklijke' een wedstrijd minder gespeeld.

Real Madrid

Real had een eenvoudige middag tegen Granada. Na ruim een halfuur was de stand al 4-0 in het voordeel van de ploeg. Isco (twee keer), Karim Benzema en Cristiano Ronaldo vonden het net. In de tweede helft maakte Casemiro Reals vijfde treffer.

Door de eenvoudige zege houdt koploper Real een voorsprong van zes punten op nummer twee FC Barcelona. De ploeg van trainer Zinedine Zidane heeft veertig punten uit zestien duels. Barcelona heeft eveneens zestien westrijden gespeeld.

Real bleef voor de 39e keer op rij ongeslagen in een officieel record en evenaarde daarmee het Spaanse record van Barcelona, dat tussen oktober 2015 en maart 2016 eveneens in 39 achtereenvolgende duels niet verloor.

Gouden Bal

De 31-jarige Ronaldo werd voorafgaand aan het duel met Granada in het zonnetje gezet. De vedette van Real won onlangs voor de vierde keer in zijn loopbaan de Gouden Bal als beste voetballer ter wereld.

Later zaterdag komt Sevilla nog in actie in de Primera Division. Die ploeg werkt om 20.45 uur een uitduel met Real Sociedad af en kan bij winst Barcelona passeren op de ranglijst.

