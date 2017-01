Rooney evenaart Charlton bij zege United op Stam en Reading

De 31-jarige Rooney opende in de zevende minuut de score en maakte daarmee zijn 249e doelpunt voor de club in alle competities. Voor dat aantal had de Engelsman 542 wedstrijden nodig.

Rooney speelt sinds 2004 voor Manchester United, dat hem toen overnam van Everton. Charlton maakte zijn 249 doelpunten tussen 1956 en 1973. Hij speelde 758 duels voor Manchester United.

Eerder dit seizoen kroonde Rooney zich al tot Europees topscorer van Manchester United. Hij werkte in het thuisduel in de Europa League met Feyenoord zijn 39e Europese treffer binnen en passeerde daarmee Ruud van Nistelrooij op die ranglijst.

Rooney is ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Hij is goed voor 53 doelpunten in internationaal verband. Bovendien heeft hij nog zes interlands nodig om Peter Shilton (125 duels) te evenaren.

Verschil

Het verschil in niveau tussen United (met Daley Blind in de basis en Timothy Fosu-Mensah als invaller) en Reading, waar Joey van den Berg en Roy Beerens een basisplaats kregen van trainer Stam, was zaterdag goed merkbaar op Old Trafford.

Na de vroege goal van Rooney maakte Anthony Martial er in de vijftiende minuut al 2-0 van. In de slotfase van de wedstrijd werd de score verder opgevoerd door twee doelpunten van Marcus Rashford.

United plaatste zich zodoende simpel voor de vier de ronde van de FA Cup. Later zaterdag komt onder meer nog het Everton van trainer Ronald Koeman in actie, dat het in eigen huis opneemt tegen Leicester City.