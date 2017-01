Rooney evenaart Charlton als topscorer aller tijden van Manchester United

De 31-jarige aanvaller maakte in het duel in de FA Cup met Reading FC zijn 249e doelpunt voor de club in alle competities. Voor dat aantal had de Engelsman 542 wedstrijden nodig.

Rooney speelt sinds 2004 voor Manchester United, dat hem toen overnam van Everton. Charlton maakte zijn 249 doelpunten tussen 1956 en 1973. Hij speelde 758 duels voor Manchester United.

Eerder dit seizoen kroonde Rooney zich al tot Europees topscorer van Manchester United. Hij werkte in het thuisduel in de Europa League met Feyenoord zijn 39e Europese treffer binnen en passeerde daarmee Ruud van Nistelrooij op die ranglijst.

Rooney is ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Hij is goed voor 53 doelpunten in internationaal verband.

Bovendien is hij op weg om recordinternational te worden. Rooney moet nog zes interlands spelen om Peter Shilton te evenaren. De doelman speelde 125 keer voor Engeland.