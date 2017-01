Koeman verliest met Everton in FA Cup, Van Dijk scoort voor Southampton

Bij Everton-Leicester zette Romelu Lukaku de thuisploeg nog op 1-0, maar de kampioen van vorig seizoen won dankzij twee goals van voormalig VVV-Venlo-aanvaller Ahmed Musa. Everton-doelman Maarten Stekelenburg was nog geblesseerd.

Van Dijk , die nadrukkelijk in verband wordt gebracht met een miljoenentransfer naar Chelsea, zette Southampton in Norwich in de 38e minuut op voorsprong.

Na rust maakte Steven Whittaker gelijk, maar Maya Yoshida bracht Southampton opnieuw aan de leiding. Hij kwam net als Musa in het verleden uit voor VVV. In de laatste minuut maakte Steven Naismith gelijk, waardoor beide ploegen op herhaling moeten.

Bruno Martins Indi, Erik Pieters en Ibrahim Afellay vonden net als Koeman hun Waterloo in de derde ronde van de FA Cup. Het Nederlandse trio had een basisplaats bij Stoke City, dat met 0-2 verloor van Wolverhampton Wanderers.

De bezoekers, die uitkomen op het tweede niveau van Engeland, namen binnen het halfuur de leiding dankzij Helder Costa. Matt Doherty besliste in de slotfase de wedstrijd. Martins Indi kreeg een gele kaart.

United-Reading

Het verschil in niveau tussen United (met Daley Blind in de basis en Timothy Fosu-Mensah als invaller) en Reading (met Joey van den Berg en Roy Beerens als basisspelers) was zaterdag goed merkbaar op Old Trafford.

Voor rust scoorden Wayne Rooney en Anthony Martial voor de ploeg van trainer José Mourinho. In de tweede helft deed Marcus Rashford het Reading van trainer Stam nog meer pijn.

De treffer van de 31-jarige Rooney was gedenkwaardig. Hij maakte zijn 249e doelpunt voor United in alle competities en evenaarde daarmee recordhouder Sir Bobby Charlton. Voor dat aantal had de Engelsman 542 wedstrijden nodig.

Rooney, die sinds 2004 voor United speelt, had 542 wedstrijden nodig voor zijn 249 doelpunten. Charlton kwam in het verleden tot 758 duels. Eerder dit seizoen kroonde Rooney zich al tot Europees topscorer van United.

De aanvaller is ook topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg. Hij is goed voor 53 doelpunten in internationaal verband. Bovendien heeft hij nog zes interlands nodig om Peter Shilton (125 duels) te evenaren.