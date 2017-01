Immers tekent voor anderhalf jaar bij Club Brugge

De 30-jarige middenvelder komt transfervrij over van Cardiff City, waar zijn contract vrijdag in onderling overleg werd ontbonden. Hij kwam niet meer voor in de plannen van trainer Neil Warnock.

Club Brugge heeft een optie opgenomen om Immers nog een extra jaar te binden. Bij de club wordt hij na Ruud Vormer, Ricardo van Rhijn en Stefano Denswil de vierde Nederlander.

Immers speelde sinds de winterstop van vorig seizoen in Cardiff. De Welshe club huurde de oud-speler van ADO Den Haag eerst voor een half jaar van Feyenoord en legde hem vervolgens vast tot medio 2018.

Immers debuteerde in 2007 namens ADO in het profvoetbal. In de zomer van 2012 verdiende hij een transfer naar Feyenoord.