Bosz ziet komst van vleugelspeler als prioriteit bij Ajax

Voor de posities op de flanken heeft Bosz momenteel Anwar El Ghazi, Bertrand Traoré, Amin Younes en Vaclav Cerny tot zijn beschikking. Traoré mist de komende duels omdat hij met Burkina Faso actief is op de Afrika Cup.

"De intentie is bij iedereen duidelijk. We hopen nog een vleugelaanvaller aan de selectie toe te voegen. Ook de raad van commissarissen steunt ons daarbij, er is ruimte om te investeren", zegt Bosz vrijdag tegen Voetbal International.

Desondanks is het geen uitgemaakte zaak dat Ajax er ook daadwerkelijk in slaagt om een aanvaller aan te trekken. Volgens Bosz kan een winterse transfer om veel redenen afketsen.

"De markt en deze periode is zo dynamisch, het valt zo moeilijk te voorspellen. De lijstjes zijn intern bekend, alleen is het ook een feit dat het in de winter niet zo eenvoudig is om de juiste versterking vast te leggen. En we gaan voor kwaliteit, dat zal leidend zijn en blijven."

Ajax hervat de competitie op zondag 15 januari met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle. De ploeg van Bosz staat tweede en moet het gat van vijf punten met koploper Feyenoord zien te dichten.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie