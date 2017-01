Immers (30) laat contract bij Cardiff City ontbinden

Immers speelde sinds de winterstop van vorig seizoen in Cardiff. De Welshe club huurde de oud-speler van ADO Den Haag eerst voor een half jaar van Feyenoord en legde hem vervolgens vast tot medio 2018.

"Zijn contract is in onderling overleg ontbonden. Eerlijk gezegd is hij nooit echt in mijn plannen voorgekomen sinds ik hier trainer ben", zegt trainer Neil Warnock, die sinds oktober trainer is van Cardiff City, vrijdag op een persconferentie.

"Hij heeft veel op zijn bordje, hij wordt vader, dus dit is het beste voor beide partijen. Hij kan nu gaan en staan waar hij wil en terug naar huis. We wensen hem het allerbeste."

Volgens Warnock speelt het ook mee dat de prestaties van Immers de laatste tijd matig waren. "Er zijn geen problemen met hem, maar hij is er gewoon niet in geslaagd om de vorm te hervinden die hij hier in zijn beginperiode had."

Immers debuteerde in 2007 namens ADO in het profvoetbal. In de zomer van 2012 verdiende hij een transfer naar Feyenoord.