Geblesseerde Amrabat haakt af bij Marokko voor Afrika Cup

Amrabat leek door een kwetsuur aan zijn enkel eerder deze week al niet beschikbaar voor bondscoach Hervé Renard, die de vleugelspeler desondanks opnam in zijn definitieve selectie.

De 29-jarige Amrabat, die in het verleden uitkwam voor VVV-Venlo en PSV, was samen met Karim El Ahmadi (Feyenoord) en Manuel Da Costa (oud-PSV) een van de drie spelers met een Eredivisieverleden in de Marokkaanse selectie.

El Kaddouri (26) staat sinds 2012 onder contract bij Napoli, maar werd in de seizoenen 2013/2014 en 2014/2015 verhuurd aan Torino. Dit seizoen kwam hij nog niet veel in actie voor de ploeg uit Napels.

Ajacied Hakim Ziyech werd eerder verrassend gepasseerd door bondscoach Renard. De 23-jarige middenvelder is daardoor gewoon beschikbaar voor trainer Peter Bosz in de eerste duels na de winterstop.

De Afrika Cup begint op 14 januari en duurt tot en met 5 februari. Marokko is ingedeeld in groep C met Ivoorkust, Congo en Togo.