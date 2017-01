Negen man Athletic Bilbao verslaan FC Barcelona in Copa del Rey

FC Barcelona krijgt woensdag in de return in Camp Nou de kans om zich alsnog te plaatsen voor de kwartfinales.

Athletic Bilbao begon donderdag wervelend aan de wedstrijd tegen FC Barcelona, dat 'gewoon' met Marc-André ter Stegen in het doel aan de wedstrijd begon. Jasper Cillessen is normaal gesproken eerste doelman in het bekertoernooi, maar de oud-Ajacied is geblesseerd aan zijn kuit.

Athletic Bilbao had aan vier minuten in de eerste helft genoeg om een ruime marge op te bouwen. Aritz Aduriz kopte in de 25e minuut raak na een vlugge counter. Drie minuten later schoot Iñaki Williams verwoestend raak en zette hij zijn ploeg op een ruime voorsprong.

In de fase erna was de opvallendste rol voor scheidsrechter David Fernández Borbalán, die grossierde in dubieuze beslissingen en het geven van gele kaarten. Ook onthield hij FC Barcelona een zuivere strafschop toen Neymar werd gevloerd in het zestienmetergebied.

Offensief

Vlak na rust zorgde Lionel Messi met een fraaie vrije trap, die via doelman Gorka Iraizoz en de lat in het doel belandde, voor de aansluitingstreffer.

Toen Borbalán in het laatste kwartier van de wedstrijd in zes minuten tijd zowel Raul Garcia als Ander Iturraspe van Athletic Bilbao een tweede gele kaart gaf, ging Barcelona pas echt stormen.

Met man en macht verdedigden de negen man van de thuisploeg hun voorsprong. Na een kans voor Luis Suarez was de ploeg van trainer Luis Enrique in de slotseconde het dichtst bij de gelijkmaker, maar Messi stuitte op de paal.

