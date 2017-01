Berghuis heeft niets gehoord van terugkeer naar Watford in winter

Watford, dat de aanvaller dit seizoen verhuurt aan de Rotterdammers, heeft de mogelijkheid om de international eerder terug te halen en trainer Walter Mazzari liet vorige week weten dat ook te overwegen omdat er in zijn selectie veel blessures zijn.

"Ik ga met de clubleiding bespreken wat de opties zijn voor januari", zei de Italiaanse trainer, die tevreden is over de ontwikkeling van Berghuis.

Berghuis, die nog tot medio 2019 onder contract staat bij Watford, weet dat de optie er is voor de Premier League-club. "Maar dat is totaal niet aan de orde of ter sprake gekomen", zei de 25-jarige Oranje-international donderdag tegen RTV Rijnmond. "Ik heb het wel gelezen, maar ik heb verder niets gehoord", aldus Berghuis.

Van Bronckhorst

Ook trainer Giovanni van Bronckhorst denkt dat hij na de winterstop gewoon kan beschikken over de aanvaller. "Er is over dat onderwerp geen contact geweest tussen Watford en Feyenoord, dus dat speelt helemaal niet", aldus Van Bronckhorst tegen het AD.

Momenteel is Berghuis met Feyenoord op trainingskamp in het Spaanse Marbella. Hij speelde in de eerste seizoenshelft dertien duels voor de huidige koploper van de Eredivisie, waarin hij vier doelpunten maakte.

