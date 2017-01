Chelsea-trainer Conte relativeert nederlaag tegen Spurs

Voor Chelsea betekende het verlies een einde van een reeks van dertien overwinningen. De 'Blues' gaan nog wel aan kop met een voorsprong van vijf punten op nummer twee Liverpool.

Conte vond dat zijn ploeg prima voor de dag kwam. "Ik vond het een gelijkopgaande wedstrijd. Het is niet eenvoudig om tegen Tottenham te spelen, maar we hebben wel kansen gecreëerd. Helaas benutten we die niet", aldus de 47-jarige Italiaan.

Dele Alli was namens de Spurs de grote man met doelpunten vlak voor en na rust. Hij scoorde in de 45e en 54e minuut voor de ploeg van trainer Mauricio Pochettino.

"Het voelt raar om deze doelpunten te incasseren, want verdedigend stonden we goed", aldus Conte. "De goals vielen op een cruciaal moment. Op die momenten misten we zelf kansen. Dit kan gebeuren."

"We moeten gewoon hard blijven werken en zijn nog steeds blij met onze positie op de ranglijst. We weten dat de competitie tot het einde zwaar zal zijn."

Pochettino

Collega Pochettino was vanzelfsprekend in zijn nopjes met de zege op de koploper. Tottenham klom naar de derde plaats en verkleinde de achterstand op Chelsea tot zeven punten.

"Dit is een heel belangrijke zege. Het was zwaar, want we speelden tegen een van de beste teams van Europa", schatte de 44-jarige Argentijn de winst op waarde.

"We zijn trots dat we ons op deze manier hebben laten zien. Het is een stap vooruit en we moeten vooral zo doorgaan. In het voetbal draait het allemaal om geloof."

Volgens de trainer van de Spurs is zijn ploeg in staat om tot het einde mee te doen om de prijzen. "We hebben laten zien dat we grote wedstrijden kunnen winnen. We staan er goed voor, maar Chelsea natuurlijk ook. We gaan er alles aan doen om het gat naar boven te dichten."

Op zaterdag 14 januari staat voor zowel Chelsea als de Spurs de volgende wedstrijd op het programma. Chelsea gaat op bezoek bij regerend landskampioen Leicester City en Tottenham neemt het thuis op tegen West Bromwich Albion.

