James Rodriguez helpt Real aan ruime zege op Sevilla in Copa del Rey

Door de overwinning is Real zo goed als zeker van een plek in de kwartfinales. Volgende week is de return in Sevilla.

Woensdagavond in Madrid stond de eindstand halverwege al op het scorebord. Rodriguez, die in de competitie dit seizoen niet op een basisplaats hoeft te rekenen, maakte na elf minuten de 1-0 en vlak voor rust was de Colombiaan vanaf de strafschopstip ook verantwoordelijk voor de derde treffer. Tussendoor tekende Raphaël Varane na een halfuur spelen voor de 2-0 van de 'Koninklijke'.

De 25-jarige Rodriguez had een basisplaats omdat trainer Zinedine Zidane ervoor koos om een paar belangrijke krachten rust te geven. Cristiano Ronaldo keek vanaf de tribune toe en Karim Benzema zat op de reservebank.

Record

Met de zege op Sevilla vierde Zidane op gepaste wijze dat hij precies een jaar trainer van Real is. De Fransman is met zijn ploeg nu 38 wedstrijden op rij (in alle competities) ongeslagen.

Het record in Spanje staat op naam van FC Barcelona, dat tussen oktober 2015 en maart 2016 in 39 opeenvolgende duels zonder nederlaag bleef.

Zaterdag kan Real het record van de Catalanen evenaren. De koploper hervat dan de competitie met een thuiswedstrijd tegen laagvlieger Granada.

Bekijk het programma en de stand in de Primera Division