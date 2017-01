Ajacied Ziyech definitief niet naar Afrika Cup met Marokko

De voetbalbond van Marokko maakte woensdag de definitieve selectie bekend. Karim El Ahmadi (Feyenoord) behoort zoals verwacht wel tot het keurkorps van bondscoach Hervé Renard.

Ziyech reisde deze week al met Ajax naar Portugal voor een trainingskamp. Hoewel de negenvoudig international niet werd opgenomen in de voorselectie van Marokko, mocht hij nog wel hopen op deelname aan de Afrika Cup.

Younes Belhanda, één van zijn concurrenten die aanvankelijk de voorkeur kreeg, meldde zich namelijk af met een gebroken teen. Renard besloot Ziyech echter niet op te roepen als zijn vervanger.

Met Manuel Da Costa (Olympiakos) en Nordin Amrabat (Watford) zitten er twee spelers met een Eredivisieverleden in de selectie van 23 spelers. Beiden kwamen uit voor PSV en Amrabat speelde ook voor VVV-Venlo.

Traoré

In tegenstelling tot Ziyech doet Ajacied Bertrand Traoré (Burkina Faso) wel mee aan de Afrika Cup. De vleugelspeler is net op tijd hersteld van een spierblessure.

Het is nog niet duidelijk of trainer Peter Bosz de komende weken kan beschikken over André Onana. De doelman is opgenomen in de voorlopige selectie van Kameroen, maar wil zelf liever bij Ajax blijven.

Onana heeft dit seizoen een basisplaats bij de Amsterdammers en is bang die kwijt te raken als hij met de 'Ontembare Leeuwen' naar Gabon afreist.

De Afrika Cup begint op 14 januari en duurt tot en met 5 februari. Marokko is ingedeeld in groep C met Ivoorkust, Congo en Togo.