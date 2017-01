Bazoer hoopt door transfer naar Wolfsburg op nieuwe kans in Oranje

De 20-jarige middenvelder kwam bij Ajax dit seizoen amper aan spelen toe en raakte daarmee ook uit beeld bij Oranje. In de Bundesliga hoopt hij zich weer in de kijker te spelen van bondscoach Danny Blind.

"Ik heb nog geen contact met de bondscoach gehad, maar ik denk wel dat hij deze transfer zal toejuichen", aldus Bazoer woensdag in De Telegraaf.

"Ik hoop dat hij weer aan me gaat denken als ik hier veel wedstrijden speel. Ik ga ervan uit dat ik hier wel mijn speelminuten zal krijgen, daar ga ik mijn stinkende best voor doen."

Bazoer, die dinsdag officieel werd gepresenteerd bij Wolfsburg, heeft tot nu toe zes interlands achter zijn naam staan. Zijn laatste wedstrijd voor Oranje dateert van 4 juni 2016, toen hij tien minuten voor tijd in het veld kwam in de vriendschappelijke ontmoeting met Oostenrijk.

Vertrouwen

Bazoer had zijn plek in Oranje vooral te danken aan het feit dat hij vorig jaar onder Frank de Boer regelmatig in actie kwam. Dit seizoen onder de nieuwe trainer Peter Bosz moest hij echter genoegen nemen met een plek op de bank.

"De trainer moest keuzes maken en helaas vielen die niet op mij", blikt Bazoer terug op zijn periode in Amsterdam. "Ik miste het vertrouwen dat ik hier wel proef. Op een gegeven moment wist ik zeker dat ik helemaal geen speeltijd meer zou krijgen. Daarom was een vertrek voor iedereen het beste."

Bazoer kwam dit seizoen slechts in vijf competitieduels in actie voor Ajax. Zijn laatste optreden voor de Amsterdammers was in het bekerduel met Kozakken Boys (1-6 winst) eind oktober.

Moeilijke fase

Wolfsburg staat momenteel op een teleurstellende dertiende plaats in de Bundesliga. Dat de landskampioen uit 2009 in een moeilijke fase zit, heeft Bazoer niet aan het twijfelen gebracht over zijn transfer.

"Ik denk dat Wolfsburg op dit moment in mijn carrière de juiste stap is. De club heeft me anderhalf jaar lang duidelijk gemaakt me dolgraag te willen hebben en dat vertrouwen heb ik nu even nodig", laat Bazoer weten.

"Ik heb goede spelers om me heen en de competitie is, met alle respect, toch een niveautje hoger dan in Nederland. Daardoor weet ik zeker dat ik fysiek en mentaal een betere voetballer zal worden."

