Wenger prijst Arsenal na 'mentale en fysieke test' tegen Bournemouth

"Het was een fysieke en mentale test voor ons. Voor dat laatste zijn we in ieder geval geslaagd, want we hebben een knap staaltje veerkracht getoond. Mentaal zijn we heel sterk", zei Wenger na afloop op de site van de club.

Arsenal keek al na 58 minuten tegen een 3-0 achterstand aan, maar wist in de laatste twintig minuten nog drie keer te scoren via Alexis Sanchez, Lucas Perez en Olivier Giroud (strafschop).

Wenger vindt dat het slechte begin van de wedstrijd puur te wijten is aan het feit dat zijn ploeg een dag minder rust gehad dan Bournemouth.

"Ik wil best elke dag voetballen, maar dan wel tegen een ploeg die niet meer rust heeft kunnen nemen dan wij. Dat zou ik pas eerlijk vinden. Tegen Bournemouth zag je dat we moeite hadden met het feit dat zij fitter waren."

Door de late treffer van Giroud, die bovendien twee assists verzorgde, ontkwam Arsenal aan de derde uitnederlaag op rij. Wenger vond echter dat zijn ploeg nog meer had verdiend tegen de nummer negen van de competitie.

"Op het einde kregen we nog enkele goede kansen, maar we hielden het hoofd niet koel. Daarnaast waren we defensief kwetsbaar vandaag. Daarom is het eigenlijk nog frustrerend dat we niet hebben gewonnen."

De achterstand van Arsenal op koploper Chelsea is nu acht punten. De 'Blues' komen woensdagavond nog in actie tegen Tottenham Hotspur. Dat duel begint om 20.45 uur.

