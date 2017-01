Witsel verkiest Chinees Tianjin Quanjian boven Juventus

Dat bevestigt hij op zijn eigen website. Met de transfer van de 27-jarige Witsel, die een contract tot medio 2020 overeen zou zijn gekomen, is een bedrag van zo'n 20 miljoen euro gemoeid.

De middenvelder gaat zelf naar verluidt een slordige 18 miljoen euro per jaar opstrijken bij de kampioen van de League One, het tweede niveau in China, die wordt geleid door trainer Fabio Cannavaro.

Witsel leek aanvankelijk aan de slag te gaan bij de Italiaanse grootmacht Juventus, maar veranderde zijn plannen toen er een "niet te weigeren aanbieding" binnenkwam vanuit China. "Na vierenhalfjaar in Rusland is het tijd voor de volgende stap in mijn carrière. Ik kijk ernaar uit om mijn teamgenoten bij Tianjin Quanjian te ontmoeten en te beginnen aan mijn nieuwe avontuur in China."

Zenit nam de 'Rode Duivel' in de zomer van 2012 voor een bedrag van 40 miljoen euro over van Benfica. De oud-speler van Standard Luik won in Rusland de landstitel, de nationale beker en de Super Cup.

Steeds meer spelers en trainers zwichten voor het grote geld in de Chinese Super League. Eerder opteerden Carlos Tevez, Oscar, Graziano Pellè, Hulk, Ramires, Ezequiel Lavezzi, Jackson Martinez, Gervinho en Papiss Cissé al voor een Aziatisch avontuur.