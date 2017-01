'Twee Chinese clubs melden zich bij Galatasaray voor Sneijder'

Voetbal

Sport Olde Riekerink looft Sneijder na glansrol tegen Alanyaspor Galatasaray-trainer Jan Olde Riekerink was zondag vol lof over het optreden van zijn ploeg en met name over dat van Wesley Sneijder. Met één doelpunt en liefst drie assists had de spelmaker een groot aandeel in de 5-1 zege op Alanyaspor.