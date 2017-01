Voetbal

Voetbal Arsenal redt punt in blessuretijd, Fer belangrijk voor winnend Swansea Arsenal is dinsdag ontsnapt aan een dure nederlaag in Bournemouth. De 'Gunners' redden in de absolute slotfase een punt in het Vitality Stadium: 3-3. Swansea City boekte een belangrijke zege bij Crystal Palace (1-2) en Stoke City won thuis van Watford (2-0).