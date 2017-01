Voetbal

Voetbal Messi redt in slotminuut punt voor Barcelona, Dost bezorgt Sporting zege FC Barcelona heeft aan de uitwedstrijd tegen Villarreal op het nippertje een punt overgehouden. Door een vrije trap van Lionel Messi in de laatste minuut eindigde het duel in 1-1. In Portugal hielp Bas Dost Sporting Lissabon met twee goals aan een 2-1 zege tegen Feirense.