Voetbal

Voetbal Egypte schakelt Marokko en El Ahmadi uit in kwartfinales Afrika Cup Karim El Ahmadi is zondag met Marokko uitgeschakeld in de kwartfinales van de Afrika Cup in Gabon. Egypte was in Port-Gentil met 1-0 te sterk. Eerder op de dag schaarde Ghana zich bij de laatste vier door DR Congo met 2-1 te verslaan.