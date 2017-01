Wenger kan zich geen oneerlijker Engels kerstschema herinneren

"Het verschil in rustperiodes tussen de wedstrijden in vergelijking met andere clubs is echt ongelooflijk", aldus de 67-jarige Wenger. "Dit is het meest ongelijke kerstschema in mijn twintig jaar in de Premier League."

Arsenal gaat dinsdagavond op bezoek Bournemouth, terwijl de 'Gunners' zondag nog een thuiswedstrijd moesten spelen tegen Crystal Palace (2-0). Zaterdag wacht bovendien een duel met Preston North End in de FA Cup, waardoor Arsenal drie wedstrijden in zes dagen moet spelen.

Chelsea komt pas woensdag weer in actie tegen Tottenham Hotspur, terwijl de Premier League-koploper afgelopen zaterdag al speelde tegen Stoke City (4-2 zege).

"We moeten accepteren dat de televisiezenders de wedstrijden kiezen, maar sommige clubs hebben wel wat meer geluk dan anderen", zegt Wenger. "Elke wedstrijd in de Premier League is lastig en een rustperiode van slechts 48 uur is een flinke handicap."

Mourinho

Manchester United-manager José Mourinho maakte maandagavond na de 0-2 zege van zijn ploeg op West Ham United op zijn eigen manier ook duidelijk dat hij het gek vindt dat Chelsea meer rust krijgt tijdens het drukke schema rond de feestdagen.

"Ik hoop dat Tottenham-Chelsea een geweldige wedstrijd wordt, want het zijn twee geweldige teams die privileges hebben gekregen die niemand anders heeft gekregen", stelde de Portugees. "Ze zijn fris, dus laten we hopen op een topduel."

Bournemouth-Arsenal begint dinsdagavond om 20.45 uur. Ook Stoke City-Watford en Crystal Palace-Swansea City staan op het programma.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League