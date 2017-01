Van 't Schip vertrekt wegens privéomstandigheden bij Melbourne City

De 53-jarige Van 't Schip keert terug naar Nederland om te helpen bij de zorg voor zijn zieke vader, zo meldt Melbourne City dinsdag in een verklaring op de site van de club.

"Ik stond voor een keuze tussen mijn familie in Nederland of mijn werk in Australië en dit is de enige juiste beslissing", aldus Van 't Schip.

De voormalig aanvaller was bezig aan zijn tweede termijn in Melbourne. Voordat hij er in 2013 aantrad als coach was hij er ook tussen oktober 2009 en april 2012 werkzaam. In 2014 werd de in 2009 opgerichte club overgenomen door City Football Group, dat ook eigenaar is van Manchester City en New York City.

Van 't Schip bezorgde Melbourne City eind november van vorig jaar de eerste prijs in de clubhistorie door de Australische beker te winnen.

"John's reactie op zijn privéomstandigheden geeft aan wat voor man hij is en waarom hij zo'n belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de club", aldus voorzitter Khaldoon Al Mubarak van de City Football Group. "Wij zullen hem altijd dankbaar zijn."

Contract

Van 't Schip meldde ruim een halfjaar geleden dat hij zijn medio 2017 aflopende contract bij Melbourne City niet wilde verlengen omdat hij dichter bij huis wilde zijn.

Na de bekerwinst vertelde de 41-voudig international aan NUsport dat hij toch open stond voor een langer verblijf in Australië, maar nu levert hij vanwege de ziekte van zijn vader zijn contract in.

Van 't Schip was in het verleden ook een halfjaar trainer van het Mexicaanse Deportivo Guadalajara, assistent-bondscoach van Marco van Basten bij Oranje, assistent-trainer van Ajax en hoofdtrainer van FC Twente.

Melbourne City staat na dertien wedstrijden op de vierde plek van de Australische A-League.