Van Ginkel meldt zich in goede conditie in Eindhoven

PSV wilde Van Ginkel aanvankelijk al in de zomer aantrekken, maar een knieblessure weerhield hem van een nieuwe tijdelijke overgang. Van Ginkel speelde de tweede helft van vorig seizoen ook al voor PSV. Met acht doelpunten had hij een grote bijdrage in de landstitel.

Van Ginkel meldde zich maandag weer in Eindhoven. De 24-jarige middenvelder is naar eigen zeggen helemaal fit, nadat hij er maanden uit lag met knieklachten.

"Ik heb veel getraind en vier keer zo goed als een volledige wedstrijd gespeeld met de reserves van Chelsea. Daar heb ik geen lichamelijke reactie op gekregen. Ik ben klaar om weer minuten te maken", zegt hij maandag op de website van PSV.

Aanpassing

De oud-speler van Vitesse rekent erop dat de aanpassing nu makkelijker gaat. "Het grote voordeel is dat ik nu twee weken kan meetrainen. Vorig seizoen kwam ik en speelden we een paar dagen later direct wedstrijden. Nu is de aanloop wat langer."

Chelsea nam Van Ginkel in 2013 voor ongeveer 10 miljoen over van Vitesse, maar de zesvoudig Oranje-international speelde maar twee Premier League-duels voor de 'Blues'.

In het seizoen 2014/2015 vertrok hij op huurbasis naar AC Milan en vorig seizoen speelde hij voor de winterstop voor Stoke City en na de winterstop voor PSV.

