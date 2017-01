Koeman wint met Everton van oude club, puntenverlies Liverpool

Everton staat door de achtste zege van het seizoen op de zevende plek. De formatie uit Liverpool verzamelde dertig punten in twintig duels.

Enner Valencia schoot Everton in de 73e minuut naar een 1-0 voorsprong. De spits uit Ecuador stond toen net op het veld. Leighton Baines verdubbelde de voorsprong vanaf de strafschopstip, waarna Romelu Lukaku in blessuretijd goed was voor de derde treffer.

Bij de gasten uit Southampton stond Jordy Clasie in de basis. Hij werd in de slotfase gewisseld. Virgil van Dijk ontbrak vanwege een schorsing.

Liverpool

Liverpool verspeelde op bezoek bij Sunderland twee keer een voorsprong. Daniel Sturridge zette de gasten al vroeg op 0-1, maar Jermain Defoe schoot de thuisploeg vanuit een strafschop al snel op gelijke hoogte.

Defoe is daardoor de vierde Engelse speler die in tien seizoenen minstens tien keer scoort in de Premier League. Alan Shearer, Wayne Rooney en Frank Lampard gingen hem voor.

In de tweede helft zette Sadio Mané Liverpool wederom op voorsprong, maar ook die hield geen stand. Defoe schoot opnieuw vanaf elf meter raak: 2-2.

Georginio Wijnaldum werd ruim een kwartier voor het laatste fluitsignaal naar de kant gehaald door manager Jürgen Klopp van de 'Reds'. Bij de thuisploeg mocht Patrick van Aanholt de hele wedstrijd blijven staan van David Moyes.

Koploper Chelsea, dat woensdag in actie komt, kan het gat daardoor vergroten naar vijf punten. Liverpool heeft nu 44 punten, nog altijd twee meer dan Manchester City dat met 2-1 won van Burnley.

Manchester City

City had de handen vol aan de gepromoveerde ploeg en dat mocht Fernandinho zich aanrekenen. De middenvelder werd voor rust al voor de derde keer in zes duels uit het veld gestuurd.

Desondanks sloeg City na een uur spelen twee keer in korte tijd toe. Gaël Clichy opende de score, waarna Sergio Aguero voor 2-0 zorgde. Ben Mee deed nog wat tegen, maar een punt zat er voor Burnley niet in.

West Bromwich Albion blijft het opvallend goed doen. De formatie staat achtste dankzij een 3-1 zege op Hull City, dat daardoor voorlaatste blijft in de stand.

De Roon

Marten de Roon speelde met Middlesbrough doelpuntloos gelijk tegen Leicester City. De eenmalig Oranje-international speelde de hele wedstrijd in het Riverside Stadium.

Hij zag zijn ploeggenoot Gaston Ramirez in de 83e minuut de grootste kans van de wedstrijd missen. De Uruguayaan van Middlesbrough schoot naast.

In de slotfase drong Leicester nog even aan, maar ook de regerend landskampioen kwam niet tot scoren. Jamie Vardy ontbrak bij de uitploeg, omdat hij een van zijn drie wedstrijden schorsing uitzat.

Met de 0-0 schieten beide ploegen weinig op. Zowel Leicester als Middlesbrough staat een paar punten boven de degradatiestreep.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League