Zoon Henrik Larsson tekent tot medio 2020 bij NEC

Larsson genoot zijn opleiding bij La Masia, de beroemde jeugdacademie van FC Barcelona. Zijn vader, die van 1993 tot 2009 tot 106 interlands kwam voor Zweden, speelde twee jaar voor de Catalaanse club. Hij was ook actief voor Feyenoord, Celtic en Manchester United.

De afgelopen twee jaar was de 45-jarige Larsson trainer van Helsingborgs, de club waar Jordan Larsson in 2014 debuteerde op het hoogste niveau in Zweden.

In november degradeerde de club, waarna Henrik Larsson opstapte en zijn zoon transfervrij kon vertrekken. Nadat de degradatie een feit was werd Jordan Larsson belaagd door boze Helsingborgs-supporters. De aanvaller kreeg klappen en zijn shirt werd kapot gescheurd.

Technisch manager Edwin de Kruijff is blij dat de Zweedse aanvaller bij NEC heeft getekend. "Met Jordan halen we een aanvaller in huis die voorin op verschillende posities uit de voeten kan", aldus De Kruijff.

"Hij is een speler met een uitstekende traptechniek en mentaliteit en ondanks het feit dat hij pas 19 jaar is, heeft hij toch ook al de nodige ervaring. Bij ons krijgt hij de kans om zich verder te ontwikkelen. We zijn blij dat we hem voor de lange termijn hebben kunnen vastleggen."

Messaoud

Naast Larsson contracteerde NEC maandagmiddag Messaoud. De middenvelder wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van het Liechtensteinse FC Vaduz, dat uitkomt

De 25-jarige Amsterdammer kwam in de Eredivisie eerder uit voor AZ en Willem II. In Tilburg kwam hij van 2013 tot en met 2015 tot 63 wedstrijden, waarin hij vijftien keer scoorde.

Dinsdag vertrekken Larsson en Massaoud met hun nieuwe ploeggenoten van NEC naar Spanje voor een trainingskamp in Marbella.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie