Zoon Henrik Larsson tekent bij NEC

"Met Jordan halen we een aanvaller in huis die voorin op verschillende posities uit de voeten kan. Hij is een speler met een uitstekende traptechniek en mentaliteit en ondanks het feit dat hij pas 19 jaar is, heeft hij toch ook al de nodige ervaring", zegt technisch manager Edwin de Kruijff op de website van NEC.

Larsson genoot zijn opleiding bij La Masia, de beroemde jeugdacademie van FC Barcelona. Zijn vader, die van 1993 tot 2009 tot 106 interlands kwam voor Zweden, speelde twee jaar voor de Catalaanse club.

De afgelopen twee jaar was de 45-jarige Larsson trainer van Helsingborgs, de club waar Jordan Larsson in 2014 debuteerde op het hoogste niveau. In november degradeerde de club, waarna Henrik Larsson opstapte en zijn zoon transfervrij kon vertrekken.

Jordan Larsson vertrekt dinsdag met zijn nieuwe ploeggenoten van NEC naar Spanje voor een trainingskamp in Marbella.