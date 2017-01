Ajax zonder Traoré en Cerny op trainingskamp naar Portugal

Voetbal

Voetbal Wenger lyrisch over 'wonderdoelpunt' Giroud Arsenal-coach Arsene Wenger is lyrisch over het schitterende doelpunt van Olivier Giroud in de met 2-0 gewonnen thuiswedstrijd van zijn ploeg tegen Crystal Palace. De Franse spits opende zondag met een zogenoemde 'scorpion kick' de score.