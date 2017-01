Mourinho hoopt dat Martial behouden blijft voor Manchester United

De manager van United reageert daarmee op uitlatingen van de zaakwaarnemer van Martial, die deze week bekendmaakte dat Sevilla concrete interesse heeft in de Fransman.

"Martial moet naar mij luisteren en niet naar zijn zaakwaarnemer", aldus Mourinho zaterdagavond tegen de BBC na de 2-1 zege op Middlesbrough.

Martial had een cruciale rol in de benauwde overwinning op Old Trafford door vijf minuten voor tijd de gelijkmaker binnen te werken. Vlak daarna zorgde Paul Pogba voor de bevrijdende 2-1 namens United.

De treffer tegen Middlesbrough was voor Martial pas zijn vijfde doelpunt dit seizoen. Vorig seizoen onder Louis van Gaal was de voormalig spits van AS Monaco nog clubtopscorer van United met zeventien treffers.

Vijfde treffer

Mourinho maakt zich echter geen zorgen over de ontwikkeling van zijn spits. "Martial is een speler die alles in zich heeft om een topvoetballer te worden. Het is een geweldig talent. Maar hij moet wel naar mijn feedback luisteren op de trainingen om zichzelf continu te verbeteren."

De Portugese coach vindt dat de zaakwaarnemer van Martial een voorbeeld moet nemen aan die van Henrikh Mkhitaryan, die lange tijd ook niet kon rekenen op speeltijd bij United.

"Zijn zaakwaarnemer zei dat Mkhitaryan onder mijn hoede een betere speler kan worden. Maar wat betreft Martial lees ik elke dag van zijn zaakwaarnemer in de krant dat hij niet gelukkig is en verhuurd wil worden. Het enige wat Martial moet doen, is naar mij luisteren."

Door de zege op Middlesbrough sluit Manchester United de eerste seizoenshelft af op de zesde plek met 36 punten. Koploper Chelsea heeft liefst dertien punten meer.

