Matchwinner Wijnaldum trots na 'typische kopgoal' tegen Manchester City

"Dit was een typische Wijnaldum-goal. Eerst ergens komen en dan raak koppen. Het blijft geweldig om te scoren, dat zal nooit wennen. Zeker niet in een topper tegen Manchester City", aldus de 26-jarige middenvelder na afloop tegen Ziggo Sport.

Wijnaldum kopte al na acht minuten raak op Anfield na een voorzet van Adam Lallana. Het was tevens het enige doelpunt van de wedstrijd, waardoor Liverpool een gat van vier punten wist te slaan met Manchester City.

Liverpool had het wel lastig in eigen huis, merkte Wijnaldum. "We raakten de bal te vaak kwijt, waardoor City sterker kon worden. Maar we hadden het geluk dat we al in de beginfase tot scoren kwamen, Uiteindelijk hebben we gevochten om de punten over de streep te trekken."

Kippenvel

Door de zege blijft Liverpool ook in het spoor van koploper Chelsea, dat zaterdag met 4-2 won van Stoke City en momenteel zes punten meer heeft dan de 'Reds'.

Wijnaldum, bezig aan zijn eerste seizoen bij Liverpool na zijn overstap van Newcastle United, denkt dat de huidige nummer twee op de ranglijst het ver kan schoppen dit seizoen.

"Ik heb zoveel goede spelers om me heen en we hebben een geweldige technische staf", aldus de 36-voudig international. "Trainer Jürgen Klopp heeft echte een groot aandeel in onze resultaten. Hij laat ons op een bepaalde manier spelen en geeft ons heel veel vertrouwen."

