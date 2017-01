Wijnaldum bezorgt Liverpool zege op City, Chelsea wint opnieuw

Liverpool heeft halverwege de competitie een achterstand van zes punten op Chelsea, dat zaterdagmiddag al van Stoke City won.

City zag het verschil met de lijstaanvoerder uit Londen oplopen tot tien punten. De club zakt naar de vierde plaats van de ranglijst als Arsenal zondag de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace wint.

Wijnaldum kopte al na acht minuten raak (1-0). Liverpool domineerde de eerste helft. City was na rust de betere ploeg. Het elftal van trainer Josep Guardiola kwam echter niet tot scoren.

Ook Sergio Agüero kon zijn ploeg niet aan een doelpunt helpen. De aanvaller vierde zijn rentree na een schorsing van vier duels.

Chelsea

Chelsea blijft zogezegd fier bovenaan staan in de Premier League. De 'Blues' sloten eerder op de dag het jaar af met een thuiszege op Stoke (4-2).

Gary Cahill legde met de openingstreffer de basis voor alweer de dertiende overwinning op rij voor de lijstaanvoerder.

Even na rust tekende Bruno Martins Indi nog wel voor de gelijkmaker van Stoke. De Nederlandse verdediger vierde zijn eerste treffer in de Premier League.



Willian zette Chelsea echter alweer snel op voorsprong. De Braziliaan zorgde na de gelijkmaker van Peter Crouch ook voor 3-2. In de slotfase bepaalde Diego Costa de eindstand (4-2).

Bij Stoke had niet alleen Martins Indi een basisplaats. Ibrahim Afellay mocht voor het eerst sinds april weer eens beginnen. De middenvelder, hersteld van een zware knieblessure, werd na een uur gewisseld. Erik Pieters speelde wel de hele wedstrijd voor de bezoekers.

Manchester United

Manchester United boekte een zwaarbevochten zege op Middlesbrough. Anthony Martial en Paul Pogba voorkwamen in de slotfase dat de 'Red Devils' voor eigen publiek onderuit gingen (2-1).

Martial tekende pas in de 85e minuut voor de gelijkmaker. Amper twee minuten later kopte Pogba zijn ploeg naar de zege. Middlesbrough kwam in de 67e minuut tegen alle verhoudingen in op voorsprong toen Grant Leadbitter één van de schaarse kansen van de bezoekers benutte.

Ondanks de zege staat United halverwege de competitie nog altijd dertien punten achter op Chelsea.

United was veel beter dan Middlesbrough, waar Marten de Roon weer een basisplaats had. Pogba en Martial raakten in kansrijke positie echter de paal. Zlatan Ibrahimovic trof wel doel even voor rust, maar de treffer van de Zweed werd afgekeurd omdat hij volgens de scheidsrechter met zijn opgeheven been doelman Víctor Valdes in gevaar bracht.

Leadbitter scoorde toen Daley Blind al was gewisseld. De oud-Ajacied zag vanaf de bank hoe Martial en Pogba de thuisploeg lieten ontsnappen. Voor Memphis was zelfs geen plaats op de bank. Hij moest het duel van zijn ploeg weer vanaf de tribune bekijken.

Van Dijk

Virgil van Dijk kende een vervelende avond met Southampton. De verdediger werd in de slotfase van het door zijn ploeg verloren thuisduel met West Bromwich Albion (1-2) met een tweede gele kaart van het veld gestuurd.

Andre Gray was zaterdag de grote man bij Burnley in het thuisduel met Sunderland (4-1). Hij schreef geschiedenis door als eerste speler van zijn club drie keer op rij te scoren tijdens een duel in de Premier League. Gray tekende voor de eerste drie treffers van Burnley tegen Sunderland, waar Patrick van Aanholt een basisplaats had.

Swansea City verloor ook van Bournemouth (0-3). Leroy Fer had een basisplaats bij de verliezende ploeg maar moest vlak voor rust geblesseerd naar de kant. Leicester sloot het jaar waarin het verrassend de titel pakte af met een zege op West Ham United (1-0).

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League