PSV huurt Van Ginkel opnieuw voor half seizoen van Chelsea

Van Ginkel speelde in de tweede helft van vorig seizoen ook al op huurbasis voor PSV. De Eindhovenaren wilden hem in eerste instantie vanaf het begin van dit seizoen weer huren.

De voormalig speler van Vitesse koos er echter voor om te herstellen van een knieblessure. In oktober maakte hij zijn rentree in het beloftenelftal van Chelsea en nu kiest hij dus alsnog voor een tweede periode op huurbasis bij PSV.

"Ik ben blij dat ik deze route heb gekozen", zegt Van Ginkel op de site van PSV. "Rust en fysiotherapie waren noodzakelijk. Ik ben nu weer toe aan topvoetbal en ben blij dat PSV me die kans geeft. Ik heb hier vorig seizoen een mooie tijd gehad en hoop dat we dat nu kunnen evenaren."

Chelsea nam Van Ginkel in 2013 voor ongeveer 10 miljoen over van Vitesse, maar de zesvoudig Oranje-international speelde maar twee Premier League-duels voor de 'Blues'.

In het seizoen 2014/2015 vertrok hij op huurbasis naar AC Milan en vorig seizoen speelde hij voor de winterstop voor Stoke City en na de winterstop voor PSV.

Cocu

PSV-trainer Phillip Cocu is blij dat hij Van Ginkel weer tot zijn beschikking heeft. "Marco is een box to box-middenvelder met een sterk karakter, diepgang en scorend vermogen. Vorig seizoen heeft hij zijn kwaliteit al laten zien. Ik ben zeer tevreden met Marco als versterking voor de selectie."

Ook technisch manager Marcel Brands is content met Van Ginkels komst. "Ik heb in de voorbije maanden altijd contact met hem gehouden, omdat we in hem een potentiële versterking zagen. Het is mooi dat het nu weer lukt."

In de eerste seizoenshelft kende PSV de nodige personele problemen op het middenveld. Onder anderen Andres Guardado, Jorrit Hendrix en Siem de Jong sukkelden met blessures.

Met Van Ginkel in de ploeg moet PSV na de winterstop een gat van acht punten met koploper Feyenoord zien te dichten. De Eindhovenaren staan derde met 34 punten. De achterstand op nummer twee Ajax is drie punten.

