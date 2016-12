Mourinho gaat uit van winters vertrek Memphis bij United

Volgens de trainer van de 'Red Devils' spelen er al langere tijd zaken rond de 27-voudig Oranje-international en was dat ook de reden dat hij in de eerste seizoenshelft amper aan spelen toekwam.

"Ik moet eerlijk zeggen dat mijn keuzes rond Memphis in de voorbije maanden werden beïnvloed door de informatie dat hij zou willen vertrekken in januari en dat we een bod op hem zouden krijgen", onthult Mourinho zaterdag tegenover Sky Sports.

"Als ik het gevoel heb dat een speler vertrekt, moet ik andere spelers een kans geven zich te ontwikkelen. Dan kom ik uit bij Jesse Lingard, Henrikh Mkhitaryan en Anthony Martial. Spelers van wie ik zeker weet dat ze blijven."

Daarnaast hebben volgens Mourinho ook de eerdere prestaties van Memphis eraan bijgedragen dat de 22-jarige aanvaller weinig in zijn plannen voorkomt. "Het is niet zo dat hij vorig jaar de sterren van de hemel speelde en er nu ineens naast staat", aldus de Portugees.

In de eerste seizoenshelft kwam Memphis, die nog een contract heeft tot medio 2019, tot slechts acht officiële wedstrijden in het shirt van United. Vier optredens daarvan waren in de Premier League.

Johnstone

Vrijdag liet Mourinho nog weten dat er in januari in principe niemand mag vetrekken bij United. De trainer zei toen dat alleen derde doelman Sam Johnstone verhuurd mag worden.

Het is nog niet duidelijk waar de toekomst van Memphis ligt. Onlangs liet Ronald Koeman weten dat hij de oud-PSV'er graag naar Everton wil halen.

United sluit het jaar 2016 zaterdag af met een thuiswedstrijd tegen Middlesbrough. De ploeg van Mourinho staat momenteel op de zesde plaats in de Premier League. Middlesbrough is de huidige nummer vijftien van Engeland.

