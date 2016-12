Koeman ondanks puntenverlies blij met spel van Everton

Door doelpunten van Michael Dawson en Robert Snodgrass kwam Everton twee keer op achterstand, maar door een eigen doelpunt van Hull-doelman David Marshall en een treffer van Ross Barkley werd het net zovaak gelijk.

"Ik ben heel blij met ons spel. De matige start kon me minder bekoren, maar we hebben ons van onze goede kant laten zien en zijn twee keer goed teruggekomen", was de 53-jarige Koeman positief.

De oud-trainer van onder meer Ajax, PSV en Feyenoord kent tot dusver een wisselend seizoen met Everton. De club uit Liverpool staat momenteel zevende met 27 punten uit negentien punten. Koeman houdt zich vast aan wat hij tegen Hull City zag van zijn ploeg.

"We speelden goed en wisten veel kansen te creëren. Misschien wel de meeste kansen tot nu toe tijdens een wedstrijd. Het eerste tegendoelpunt was onnodig, maar aan de tweede treffer van Hull konden we eigenlijk niets doen."

Zaterdag, op oudejaarsdag, staan er zeven Premier League-duels op het programma. Onder meer Chelsea, Liverpool en Manchester City komen in actie.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League