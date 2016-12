Transfervrije Büttner onderhandelt met Vitesse over terugkeer

Voetbal

Voetbal Frank de Boer opnieuw in actie tijdens nieuwjaarswedstrijd Frank de Boer doet zaterdag 7 januari net als vorig jaar mee in de traditionele nieuwjaarswedstrijd van oud-internationals tegen de Koninklijke HFC. Ook broer Ronald is in Haarlem weer van de partij, meldt de KNVB zaterdag.