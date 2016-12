Blind vindt dat mentaliteit in 2016 is verbeterd bij Oranje

De bondscoach merkt dat zijn gewijzigde selectiebeleid na het mislopen van het EK van afgelopen zomer geleid heeft tot een andere groepsdynamiek.

"Die is anders geworden, beter dan in 2015. Daar zijn we vorig jaar november al mee begonnen in Wales, na het definitief mislopen van het EK", aldus de 55-jarige Blind zaterdag tegen het AD.

"De selectieprocedure is iets aangepast. Kort gezegd: in een uiterste poging het EK nog te halen selecteerde ik eerst puur op de vier 'finales' die nog restten. Ervaring van spelers telde zwaar mee, ook op welk niveau hun club speelde. Maar dat zijn niet altijd de spelers gebleken die het ook hebben waargemaakt."

Het Nederlands elftal eindigde in oktober 2015 door een thuisnederlaag tegen Tsjechië als vierde in groep A van de EK-kwalificatiereeks. Daardoor plaatste Oranje zich voor het eerst sinds 1984 niet voor het EK.

De dramatische reeks was voor Blind reden om andere spelers te gaan selecteren. "Ik zoek voor Oranje naar spelers die energie geven en geen energie kosten. Dat is eigenlijk het selectiebeleid in één zin. En natuurlijk blijft kwaliteit leidend. En fitheid."

Wijnaldum

Volgens Blind zijn Kevin Strootman, Wesley Sneijder, Arjen Robben en Georginio Wijnaldum spelers die de juiste mentaliteit brengen binnen Oranje. Vooral Liverpool-middenvelder Wijnaldum kan rekenen op complimenten.

"Hem vind ik een mooi voorbeeld. Ik heb hem als coach soms misbruikt dit jaar. Heb ik hem ook zo gezegd. Misbruikt, daar waar ik hem positioneer in het elftal. Tegen België speelde-ie zelfs een helft veredeld rechtsback", aldus Blind.

"Zijn reactie is dan: 'Trainer, ik ben hier om te presteren en het WK te halen. Ik moet niet zeiken, niemand moet zeiken over waar-ie speelt.' Ook als we niet goed spelen, zie ik veel commitment."

Op 25 maart staat de eerste interland voor Oranje op het programma. In de kwalificatiereeks vor het WK van 2018 wordt er in en tegen Bulgarije gespeeld.

Eerder werd er in de groepsfase gewonnen van Wit-Rusland (4-1) en Luxemburg (1-3), gelijkgespeeld tegen Zweden (1-1) en verloren van Frankrijk (0-1).